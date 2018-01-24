بعد توقيف عميل اسرائيلي.. الموساد يهدّد: سننتقم من “المعلومات”

ذكرت صحيفة “الديار” أنه في اخطر تهديد وجهته اسرائيل عبر جهاز الموساد، اعلن مدير العمليات والتخطيط في جهاز الموساد الاسرائيلي دون ان يكشف عن اسمه وهو عميد طيار سابق في الجيش الاسرائيلي، ومعروف عن قدرته في التخطيط لعمليات الاغتيال أن جهاز الموساد سينتقم من لبنان انتقاما لا مثيل له بعد اعتقال أحد اهم عملائه الذي يقف وراء خلية محاولة اغتيال مسؤول كبير في حركة حماس هو محمد حمدان الذي نجا بأعجوبة بالصدفة في صيدا من محاولة اغتياله.

وأضافت “الديار” أن شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي كانت قد كشفت فور بدء تحقيقها في محاولة اغتيال محمد حمدان احد كوادر حركة حماس السري في صيدا كيف جرت العملية وتابعت خط المسار فوجدت ان الشخص الذي أدار العملية توجه من بيروت نحو طرابلس، ومن طرابلس اخذ جواز سفر آخر من جهة سرية وسافر عبر مطار بيروت الى تركيا.

لكن شعبة المعلومات كانت قد اعتقلت قائد مجموعة الموساد وابلغت تركيا فورا في شأنه، الذي اوقفته، وبفعل التنسيق الامني بين جهاز المخابرات التركي وجهاز مخابرات شعبة المعلومات، تم تسليمه في مطار رفيق الحريري في بيروت، وفق ما أفادت الصحيفة.

واثر ذلك، وبعد فشل عملية الموساد، اعلن الجنرال الاسرائيلي رئيس قسم التخطيط والعمليات في جهاز الموساد ان الموساد سيعرف كيف سينتقم من شعبة المعلومات وكيف سينتقم من لبنان وكيف سيستطيع اخراج الموقوف لدى شعبة المعلومات في لبنان عبر الطرق السرية التي يستعملها جهاز الموساد.