خبراء أوروبيون لمراقبة الانتخابات!

عقد اجتماع في مجلس النواب بين سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن يرافقها فريق تقني اوروبي متخصص بمراقبة الانتخابات النيابية، والنواب علي فياض الآن عون و علي بزي.

وكانت المفوضية الأوروبية في بيروت قد طلبت من اعضاء لجنة قانون الانتخاب أن تلتقي بهم لمناقشة قضايا تتصل بالقانون الإنتخابي الجديد.

وشكل الاجتماع جولة أفق تقويمية للقانون الجديد والانتخابات المقبلة بيد أن الموضوع الاساسي الذي برز على الاجندة الاوروبية هو ابلاغ الكتل النيابية برغبة الاتحاد الاوروبي إرسال مراقبين وخبراء أوروبيين لمراقبة الانتخابات في 6 أيار بناء على طلب الحكومة اللبنانية. ولم يكن ثمة اعتراض من الكتل على ارسال الاتحاد الاوروبي للمراقبين.