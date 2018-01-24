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طقس عاصف يسيطر على لبنان حتى السبت

منذ 5 ساعات
وكالات
Lebanese men walk past large waves hitting Beirut's Ain al-Mreisseh seafront promenade. The fierce winter storm lashing the east coast of the Mediterranean forced a brief closure of Beirut airport. (Anwar Amro/Getty Images)

أفادت مصلحة البحوث الزراعية اللبنانية LARI، أنّ المنخفض الجوي القادم من جنوب اليونان يؤثر على لبنان لغاية ظهر السبت.

وفيما يلي أحوال الطقس بالأيام:

الاربعاء: طقس غير مستقر مع استقرار درجات الحرارة في حدود 9 درجات بقاعاً و19 درجة ساحلاً، تهطل امطار متفرقة ورياح جنوبية غربية قوية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

الخميس: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 8 درجات بقاعاً و18 درجة ساحلاً تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر.

الجمعة: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 4 درجات بقاعاً و16 درجة ساحلاً تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر والبقاع وتتراكم بنسب جيدة.

السبت: طقس غير مستقر مع استقرار درجات الحرارة في حدود 4 درجات بقاعاً و16 درجة ساحلاً تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر والبقاع وينحسر المنخفض تدريجياً ليحل محله الصقيع.

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