فيصل القاسم يحرّض على سالم زهران؟

إنتقلَ مقدم برنامج الاتجاه المعاكس، فيصل القاسم، لاستخدام موجة التحريض على شخصيات سياسية واعلامية لبنانية، من بينهم الاعلامي سالم زهران، وذلك على مشارف الانتخابات النيابية، ما سمح لمراقبين بالربط بين التحريض والاستحقاق معاً.

وعبر فايسبوك، اعاد القاسم نشر تدوينة كان قد كتبها الناشط السوري المعارض كريم العفنان Karim Al Afnan هي عبارة عن تحريض وانتقاد لاستضافة قناة BBC البريطانية لمدير مركز الارتكاز الاعلامي، وقيام بعض موظفيها بالالقاط الصور معه.

وقد جاء فيها: “سالم زهران (غني عن التعريف) بين محبيه في بي بي سي العربية محاطا بوسام الصايغ (مسؤول علاقات عامة)، محمود الشيخ (مذيع راديو)، ولايكات من كبار المحررين. ينقص هذه الصورة مراسل بي بي سي من دمشق الزميل عساف عبود لتكتمل شروط المهنية والموضوعية للمحطة البريطانية”.

المصدر: ليبانون ديبايت