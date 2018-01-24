لبنان خالي من النازحين السوريين إعتباراً من هذا التاريخ!

أكد وزير شؤون النازحين اللبناني معين المرعبي، خلال مؤتمر عقده صباح الأربعاء داخل مقر الوزارة في وسط العاصمة بيروت، أن ملف النازحين السوريين في لبنان سيتم الإنتهاء منه قريباً.

ولفت المرعبي الى ان تاريخ إنتهاء هذا الملف الشائك ومعالجته تماماً سيكون مطلع موسم الصيف المقبل وتحديداً بين شهري حزيران و تموز 2018. إذ سيكون لبنان بعد هذه الفترة خاليا تماماً من النازحين السوريين لكن هذا الأمر لا يعني المقيمين السوريين ولا حتى المقيمين الغير شرعيين وإنما المعني بهذا الملف هو 980 ألف نازح سوري مسجلين لدى الهيئة العليا للإغاثة.