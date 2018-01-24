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لبنان خالي من النازحين السوريين إعتباراً من هذا التاريخ!

منذ 8 دقائق
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Syrian internally displaced people walk in the Atme camp, along the Turkish border in the northwestern Syrian province of Idlib, on March 19, 2013. The conflict in Syria between rebel forces and pro-government troops has killed at least 70,000 people, and forced more than one million Syrians to seek refuge abroad. AFP PHOTO/BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images)

أكد وزير شؤون النازحين اللبناني معين المرعبي، خلال مؤتمر عقده صباح الأربعاء داخل مقر الوزارة في وسط العاصمة بيروت، أن ملف النازحين السوريين في لبنان سيتم الإنتهاء منه قريباً.

ولفت المرعبي الى ان تاريخ إنتهاء هذا الملف الشائك ومعالجته تماماً سيكون مطلع موسم الصيف المقبل وتحديداً بين شهري حزيران و تموز 2018. إذ سيكون لبنان بعد هذه الفترة خاليا تماماً من النازحين السوريين لكن هذا الأمر لا يعني المقيمين السوريين ولا حتى المقيمين الغير شرعيين وإنما المعني بهذا الملف هو 980 ألف نازح سوري مسجلين لدى الهيئة العليا للإغاثة.

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