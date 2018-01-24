مصر تحجب موقع جريدة “الأخبار”.. لهذا السبب!

حُجب موقع جريدة الأخبار في مصر وفق ما أفاد أحد المواقع الالكترونية المصرية، الذي أشار الى أن “جهة مجهولة حجبت موقع جريدة الأخبار اللبنانية في مصر، لتنضم إلى مئات المواقع المصرية والعربية التي تم حجبها داخل مصر خلال العام الماضي”.

ونقل موقع زحمة عن “مصدر في إدارة جريدة الأخبار قوله إن الجريدة تعرضت للحجب داخل مصر منذ يوم السبت الماضي، بعد تغطيتها لخبر إقالة مدير المخابرات المصرية، ولم يتمكن القراء المصريون من الوصول إلى الجريدة مرة أخرى منذ ذلك التاريخ”.

وكان نائب مدير تحرير جريدة الأخبار بيار أبي صعب قد نشر هذا الخبر على صفحته الخاصة هذا الخبر.