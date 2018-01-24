منخفض يوناني يضرب لبنان.. وهذا موعد الثلوج على 900 متر!

أفادت مصلحة البحوث الزراعية اللبنانية LARI، أنّ المنخفض الجوي القادم من جنوب اليونان يؤثر على لبنان لغاية ظهر السبت.

وفيما يلي أحوال الطقس بالأيام:

10- الاربعاء: طقس غير مستقر مع استقرار درجات الحرارة في حدود 9 درجات بقاعاً و19 درجة ساحلاً، تهطل امطار متفرقة ورياح جنوبية غربية قوية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

11 – الخميس: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 8 درجات بقاعاً و18 درجة ساحلاً تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر.

12 – الجمعة: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 4 درجات بقاعاً و16 درجة ساحلاً تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر والبقاع وتتراكم بنسب جيدة.

13 – السبت: طقس غير مستقر مع استقرار درجات الحرارة في حدود 4 درجات بقاعاً و16 درجة ساحلاً تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر والبقاع وينحسر المنخفض تدريجياً ليحل محله الصقيع.