“OSCAR” قادم من روسيا.. استعدوا للبرد القارس وحرارة تحت الصفر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها مساء الى 75 كلم/س ويرتفع معها موج البحر الى حدود الـ 4 امتار، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي محدود وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق. تتابع درجات الحرارة انخفاضها ليلا مع ازدياد تأثير المنخفض الجوي الروسي المصدر OSCAR. وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب وماطر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بحيث يتأثر تدريجياً اعتباراً من يوم غد الخميس بالمنخفض الجوي OSCAR القادم من روسيا عبر اوكرانيا والبحر الأسود والذي يحمل معه كتل هوائية شديدة البرودة تؤدي الى تدني مستوى تساقط الثلوج، وينحسر شرقا اعتبارا من يوم السبت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع أمطار متفرقة صباحا من حين الى آخر وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة مع انفراجات خلال النهار، كما تتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1400 متر وما فوق، يتوقع ان تعود الأمطار بغزارة خلال الليل.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها مساء الى 75 كلم/س ويرتفع معها موج البحر الى حدود ال 4 امتار، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي محدود وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق. تتابع درجات الحرارة انخفاضها ليلا مع ازدياد تأثير المنخفض الجوي الروسي المصدر OSCAR.

الجمعة: غائم مع تساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة وامواج عاتية، واستمرار الاتخفاض بدرجات الحرارة. تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1000 متر وما فوق صباحا، ومع استمرار انخفاض درجات الحرارة بعد الظهر بسبب سيطرة الكتل الشديدة البرودة القادمة مع OSCAR يتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلا لمستوى 800 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية.

– الحرارة على الساحل من 9 الى 17 درجة، فوق الجبال من 3 الى 6 درجات، في الارز من -2 الى درجة تحت الصفر، في الداخل من 4 الى 8 درجات.

– الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 25 و 45 كلم/س.

– الانقشاع متوسط، يسوء أحيانا بسبب الأمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85 %.

– حال البحر مائج الى هائج، رارة سطح الماء 17 درجة.

-الضغط الجوي 762 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:06:46 ساعة غروب الشمس: 16:53