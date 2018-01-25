إقفال المدارس الواقعة فوق ال500 متر

دعا وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده في بيان، “مديري الثانويات والمدارس ومعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني في القطاعين الرسمي والخاص، الواقعة على ارتفاع 500 متر وما فوق الى إقفال مدارسهم ومؤسساتهم التربوية حفاظا على سلامة التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية من أخطار الصقيع والإنزلاق، وكلف الإدارات التعويض عن هذا التعطيل القسري في يوم دراسي آخر، وذلك نظراً للتوقعات التي أذاعتها الأرصاد الجوية وتحسباً لاشتداد أحوال الطقس، مع ما يمكن ان يتسبب به من قطع للطرق بسبب الجليد وتراكم الثلوج”.

كما دعا “المؤسسات التربوية الواقعة على ارتفاع أدنى من 500م إلى اتخاذ الموقف المناسب حيال إقفال مؤسساتهم، وذلك بعد التنسيق مع البلديات وقوى الأمن الداخلي في النطاق الجغرافي لكل مؤسسة تربوية، على أن تحاط المراجع التربوية في الإدارة المركزية بالوقائع المستجدة”.