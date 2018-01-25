استقالة 22 عميداً بعد مذكرة اصدرها العماد جوزيف عون

لفتت صحيفة “الاخبار” الى ان قائد الجيش العماد جوزف عون اصدر مذكّرة وجهها إلى العمداء في الجيش، يعرض عليهم فيها التقدّم باستقالاتهم، مقابل استمرار حصولهم ــ حتى بلوغهم الـ58 من العمر (سن التقاعد) ــ على التقديمات التي يحظون بها وهم في الخدمة، كالمنح الدراسية لأبنائهم، والمحروقات والهاتف…

وعلمت الصحيفة أن 22 عميداً تقدّموا باستقالاتهم حتى الآن، أبرزهم القائد السابق لمنطقة بيروت ورئيس الفرع التقني في مديرية المخابرات حتى عام 2005 العميد غسان طفيلي، والمدير السابق لمكتب قائد الجيش (في عهد العماد جان قهوجي) العميد محمد الحسيني. وتبيّن أن الدافع إلى إصدار المذكرة ليس مالياً، بل إداري، تحسباً لتضخّم عدد العمداء في المؤسسة العسكرية.