الطقس الممطر مستمر والثلوج ستزور الجبال مجدداً.. ماذا عن الوينك اند؟

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان لبنان يتأثر بمنخفض جوي اعتيادي يحمل امطاراً وثلوجاً على الجبال اللبنانية اعتبارا من صباح اليوم الخميس وحتى مساء الجمعة ليتحوّل يوم السبت الى حالة عدم استقرار.

تدخل الكتلة القطبية بشكل ضعيف من البحر المتوسط وتلامس جزء من المناطق اللبنانية الجنوبية والبقاعية الغربية، وتتعمّق نحو فلسطين وشمال غرب الأردن.

كيف يبدو مسار الكتلة القطبية؟ انحدرت من اليونان وتعمّقت في مصر ومن ثمّ اتجهت شرقاً نحو لبنان الأمر الذي اضعف فيها البرودة التي كانت قد ادرجتها النماذج ضمن “الجيدة”، اذ كان من المتوقع ان تتساقط الثلوج بين 700 و 800 متر، لكن فور دخولها لبنان انقطع عنها الدعم من اليونان وتركيا فانحرفت نحو فلسطين وبقي للبنان قسماً من مناطقه الجنوبية، والبقاع بخاصة الغربي سوف تتأثر هذه المناطق ببرودة نسبية تصل على ارتفاع 1460 متر الى -2 ما يسبب تساقط للثلوج على ارتفاع يتراوح بين 900 و 1000 متر . امّا في المناطق الشمالية حيث انحرفت عنها البرودة القطبية فستشهد الجبال التي تتراوح بين 1200 و 1300 متر تساقطا للثلوج بدلاً من 700 متر.

طقس يوم الخميس:

تتساقط امطار غزيرة في الجنوب بينما تصل الثلوج مساء الخميس الى ارتفاع يقارب 1400 متر وتتدنى يوم الجمعة الى 1200 في المناطق الشمالية و 1000 متر في البقاع، بينما تتراوح في الجنوب والبقاع بخاصة الغربي بين 900 و 1000 متر.

الحرارة على الساحل: 13 نهاراً و 10 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 5 نهاراً و 2 ليلاً

في البقاع: 5 نهاراً و 2 ليلاً

الساحل الجنوبي: 13 نهاراً و 9 ليلاً

الرطوبة : بين 70 و 93%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 40 و 60 كم

الضغط الجوي 1013hpa

كيف سيبدو وضع المنخفض الجوّي الجديد الذي سيبدأ مساء الأربعاء وينتهي مساء الجمعة ويتحول الى حالة عدم استقرار يوم السبت بحسب آخر تحديث للرادار؟

١- المناطق التي ستتساقط فيها الأمطار كدرجة اولى (60-75 مم): الساحل الجنوبي والمناطق الجنوبية، شمال فلسطين/ الساحل السوري الشمالي،

٢- المناطق التي ستتساقط فيها الأمطار كدرجة ثانية (30-40 مم): الساحل الشمالي اللبناني، عكار وزغرتا وبشري، الساحل الوسط ومناطق الشوف والمتن وكسروان والبقاع الغربي والوسط

٣- المناطق التي ستتساقط فيها الأمطار كدرجة ثالثة (10-14 مم): البقاع الشمالي الشرقي، بعلبك وضواحيها،