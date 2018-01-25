بالصور.. الحريري يتسوّق في أحد المتاجر السويسرية

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لرئيس الحكومة سعد الحريري قالوا إنّها أثناء تسوّقه في أحد المتاجر السويسرية.

والحريري متواجد في سويسرا للمشاركة في أعمال “المنتدى الـ 48 الاقتصادي” الذي يعقد هذا العام في مدينة دافوس.