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بالصور.. انهيار حائط صخري على عدد من السيارات

منذ 16 دقيقة
وكالات

أدت الامطار إلى انهيار حائط صخري على سيارات المارة على طريق عام اللويزة قرب المدرسة الانجيلية، ما أدى إلى تضرر عدد من السيارات، واقتصرت الأضرار على الماديات.

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