بالصور – ليل حزين في المتن… وفاة 3 شبان بحادث سير

لف الحزن منطقة المتن، بعدما علم الأهالي بوفاة 3 شبان وجرح رابح جراء حادث سير في منطقة رأس المتن، وفق ما أكد مصدر أمني لـ”النهار”، وبحسب غرفة التحكم المروري فإن الحادث وقع عند مفرق دير الحرف في رأس المتن، نتيجة اصطدام السيارة بعمود كهرباء.

وبحسب صفحة وكالة داخلية بيروت في الحزب التقدمي الاشتراكي على “فايسبوك” فإن الشبان هم: ماهر ص.، سيزار غ.، أدونيس أ.