شرح رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي مارك وهيبة لـ”لبنان24″ تفاصيل المنخفض الجوي “أوسكار” المصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة، والذي يؤثر تدريجياً على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، لينحسر بدءاً من مساء السبت المُقبل على أن يكون يوم الأحد مشمساً. ويوضح وهيبة أنَّ “تأثير أوسكار على لبنان من حيث البرودة سيكون يوم الجمعة صباحاً وظهراً”.

إلى ذلك، أفادت مصادر في مطار بيروت الدولي “لبنان24″، بأنَّ مسار العاصفة لن يؤثر على حركة سير الطائرات، مشيرةً إلى أن “كل الأمور تحت السيطرة”.

وكان وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده أصدر بياناً دعا فيه مديري الثانويات والمدارس ومعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني في القطاعين الرسمي والخاص، الواقعة على ارتفاع 500 متر وما فوق، إلى إقفال مدارسهم ومؤسساتهم التربوية حفاظاً على سلامة التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية من أخطار الصقيع والإنزلاق”.

المصدر: لبنان24