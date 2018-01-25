بعد حديثه عن بن سلمان.. القضاء يدّعي على هشام حداد!

أفادت “المؤسسة اللُّبنانية للإرسال” (LBCI) بأنّ مدَّعي عام التمييز القاضي سمير حمود طلب الإدِّعاء على مقدّم برنامج “لهون وبس” هشام حداد على خلفية تطرِّقه في إحدى حلقات البرنامج لولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان.

وقد أحالت النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون الإدِّعاء إلى محكمة المطبوعات بجرم المادة 23 من القانون 104/77.

وعلّق حدّاد على الخبر قائلاً في تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “حتى المقطع المقصود كان للتهكم على توقعات ميشال حايك… على كلٍّ، للحديث تتمة الثلاثاء القادم”، وأرفق تغريدته بهاشتاغ “#لهون_وبس_لدولة_القمع”.

ورفض حداد في اتصال مع “لبنان 24” التطرّق إلى تفاصيل هذه القضية، مؤكّداً أنّه طُلبَ منه التريّث عن بالخوض بتفاصيل الأخرى، لافتاً إلى أنّه سيكشفها قريباً.

ثمّ قام حدّاد بنشر المقطع الذي تناول فيه بن سلمان وأرفقه بتعليق قال فيه: “هيدا المقطع هوي أحد مواضيع الدعوى… أين التعرض؟ الموضوع الاخر يعلن لاحقاً”.

ثمّ عاد حداد ونشر مقطعاً آخر تناول فيه رئيس الحكومة سعد الحريري وتوجّه إليه بالقول: “طيب خير… هيدا المقطع كمان أحد مواضيع الدعوى… هل تعلم يا دولة الرئيس أنّنا نقمع باسمك؟؟ الرئيس الشاب المعروف عنه روحه المرحة لا يقبل المزح؟”.

من جهته، علّق رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهّاب على الخبر قائلاً في تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “أنصح مدَّعي عام التمييز بعدم المغامرة بالإدعاء على هشام حداد إذا كان لا يستطيع الإدعاء على من يشتم سوريا وبقية الدول الشقيقة، إما قانون على الجميع وإما ممنوع الإستنساب”.

أنصح مدعي عام التمييز بعدم بعدم المغامرة بالإدعاء على هشام حداد إذا كان لا يستطيع الإدعاء على من يشتم سوريا وبقية الدول الشقيقة إما قانون على الجميع وإما ممنوع الإستنساب