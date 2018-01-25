تحذير من ازدياد داء الكلب في لبنان.. هذا ما عليكم معرفته!

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الصحة غسان حاصباني البيان الآتي:

نظرا لارتفاع أعداد المعقورين في مختلف المناطق اللبنانية وازدياد اعداد الكلاب الشاردة، وبعدما تم تسجيل أكثر من حالة كلب لدى الحيوانات في اكثر من منطقة في لبنان خلال الأشهر الأخيرة، وبعدما رصدت وزارة الصحة العامة احتمال انتقال المرض إلى الانسان، وحرصًا على الصحة العامة، تنبّه وزارة الصحة العامة المواطنين لضرورة التقيد بالارشادات الوقائية الآتية:

-التوجه فورا (خلال مهلة لا تتعدى الـ 24 ساعة) إلى اقرب مركز لمكافحة داء الكلب فور التعرض لعقر أو حتى خدش ومتابعة البروتوكول الوقائي من داء الكلب حتى آخر جرعة من التلقيح.

-غسل مكان العقر أو الخدش بالماء والصابون جيدا.

-تطهير الجرح باستعمال المواد المطهرة.

-عدم تقطيب الجرح وفي حال الضرورة القصوى يترك جزء من الجرح غير مقطب.

-أخذ حقنة ضد الكزاز.

-تجنب الاقتراب من الحيوانات الشاردة خاصة الكلاب والقطط.

-الانتباه للأطفال عند اللعب مع الحيوانات.

-ضرورة تلقيح الكلاب الاليفة والاحتفاظ بشهادات تلقيحهم.

-مراقبة الحيوان المشبوه لمدة عشرة أيام بعد الحادثة.

كما تدعو وزارة الصحة العامة وزارتي الزراعة والداخلية والبلديات لمكافحة الكلاب الشاردة بالتعاون مع الجمعيات المعنية ووفق القوانين والآليات المعمول بها دوليا، لما في ذلك من خطر جدي لداء الكلب على الصحة العامة.