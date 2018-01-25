تفاصيل عملية السطو المسلح على “البنك اللبناني السويسري”

صـدر عـن المديرية العامـة لقوى الامــن الداخلي- شعبـة العلاقـــات العامـة البلاغ التالي:

“بتاريخ 18/1/2018، اقدم مجهولان مسلحان ومقنعان على الدخول الى البنك اللبناني السويسري في منطقة بئر حسن، ونفذا عملية سلب بقوة السلاح، بعد ان قاما بترويع الموظفين والزبائن فيه واطلاق عيارات نارية داخله وسلبا مبلغا من المال، وفرا على متن دراجة آلية الى جهة مجهولة.

وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لهذه العملية، كان له اثر سلبي انعكس على المواطنين والمجتمع اللبناني بشكل عام.

على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تحرياتها واستقصاءاتها واستطاعت كشف هوية المشتبه بهما.

بتاريخ 21/1/2018 وفي محلتي الكفاءات وعين الرمانة، تمكنت قوة من هذه الشعبة من توقيفهما، وهما:

_ ع. ه. (مواليد عام 1990، سوري)

_ م. س. (مواليد عام 2003، لبناني)

وضبطت:

_ بحوزة الاول مبلغ 2،407،000 ل.ل. و90$.

_ في منزل الثاني مبلغ 4،250،000 ل.ل. و1340$.

كما تم ضبط الدراجة الآلية المستخدمة من قبلهما في عملية السلب.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ العملية المذكورة، وان الاموال التي تم ضبطها هي من اجمالي المبلغ المسلوب من المصرف.

كذلك اعترفا، انه وفي خلال تنفيذ عملية السلب استخدما:

*الاول بندقية حربية نوع كلاشنكوف.

* الثاني مسدسا خلبيا واطلق منه عيارين ناريين.

اودعا القضاء المختص، بناء لإشارته”.