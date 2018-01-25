حزب الله يخذل عون انتخابياً في جزين

يتحدث الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” عن معركة على مقعد واحد في دائرة جزين صيدا باعتبار أن آخر المعطيات تفيد عن تشكيل ما بين 5 و6 لوائح، أبرزها لائحة تضم تيار المستقبل إلى التيار الوطني الحر ستكون قادرة على تأمين 3 مقاعد من أصل 5، ولائحة تضم الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد إلى المرشح إبراهيم عازار وهي لائحة ستكون مدعومة وبشكل رئيسي من حركة أمل، وستتمكن بحسب شمس الدين من كسب مقعدين.

ويشير شمس الدين إلى أنه في اللائحة الأولى يُمكن حسم فوز النائب بهية الحريري وأحد النواب الموارنة، فيما يُمكن حسم فوز أسامة سعد في الثانية، على أن ينحصر الصراع حول أحد المقاعد الكاثوليكي أو الماروني، علما بأن عون وبري يركزان اهتمامهما على كسب المقعد الماروني.

وتقول مصادر في قوى 8 آذار مقربة من حزب الله أن الحزب حسم موقفه لجهة عدم إعطاء أصواته لأي لائحة تضم تيار المستقبل وإن كانت تضم حليفه الوطني الحر. وأضافت المصادر في تصريح لـ”الشرق الأوسط”: هذا موقف مبدئي بالنسبة للحزب ويأتي ردا على الموقف الذي اتخذه (المستقبل) في هذا المجال حين كان سباقا برفض أي تحالفات انتخابية ولو موضعية مع الحزب، وبالتالي لا شك أن هذا القرار سينسحب على الدائرة المذكورة والتي سيدعم فيها الحزب بوضوح اللائحة التي تضم النائب السابق أسامة سعد.

الشرق الأوسط