حمّود يدّعي على هشام حداد.. ووهّاب ينصحه بـ”عدم المغامرة”

طلب المدعي العام التمييزي، القاضي سمير حمود، الادعاء على الاعلامي ومقدم برنامج “لهون وبس” هشام حداد، على خلفية تطرقه في احدى حلقات برنامجه لولي العهد السعودي، الامير محمد بن سلمان، حيث نصحه فيها بعدم تناول الوجبات السريعة، بحسب ما افاد وكيل حداد، المحامي اشرف الموسوي، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”.

وقد أحالت النائب العام الاستئنافي، القاضية غادة عون، الادعاء الى محكمة المطبوعات بجرم المادة 23 من القانون104/77.

في السياق، غرّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، ناصحًا “القاضي حمود بعدم المغامرة بالإدعاء على حداد، إذا كان لا يستطيع الإدعاء على من يشتم سوريا وبقية الدول الشقيقة”.

وشدد وهاب في تغريدته على انه “إما قانون على الجميع وإما ممنوع الإستنساب”.

المصدر: ليبانون ديبايت