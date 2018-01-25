صوّرها وهو يمارس الجنس معها.. وهذا ما حصل!

بتاريخ 21/1/2018، توافرت معلومات لمكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، حول اقدام شخص في منطقة البقاع على تصوير احدى النساء وهو يمارس الجنس معها، وعمد الى ابتزازها بنشر الصور والفيديو.

بتاريخ 22/1/2018 وفي محلة حوش الحريمة، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت دورية من المكتب المذكور بناء لإشارة القضاء المختص من توقيفه، ويدعى :

ح. ع. (مواليد عام 1973، لبناني)

وضبطت بحوزته شريحة الكترونية وكاميرا صغيرة الحجم مخفية داخل مفتاح سيارة، حيث كان يصور ضحاياه خفية في اثناء اقامة العلاقة الجنسية معهن، كما تبين ان العديد من هذه التسجيلات موجودة في هذه الشريحة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من اللواتي وقعن ضحية اعمال مماثلة، الادعاء عليه لدى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.