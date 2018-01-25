عقاب صقر غاب عن شاشة المستقبل … من منع يعقوبيان من إستضافته؟

منذ أزمة إستقالة الرئيس سعد الحريري وعودته لاحقا عنها والنائب عقاب صقر مجهول المصير ولم يعد يظهر على وسائل الإعلام كما كان قبل إستقالة الحريري.

ظهر صقر لمرة واحدة في صورة جمعته مع الحريري العام الماضي ثم إنقطعت أخباره وصوره وتوقفت إطلالاته الإعلامية وهو المشهور عنه أنه يكثر منها.

ما جعل كثيرين يتساءلون عن سر هذا الإختفاء المباشر وربطوا بينه وبين أزمة إستقالة الحريري وما رافقه من خبريات عن أدوار مشبوهة قام بها الرجل.

لكن هذه الخبريات والروايات بقيت في دائرة الظنون والتحليلات السياسية والنكايات ولم تأخذ حقها من البحث الكافي للتأكد منها والوقوف عند الموقف الحقيقي للرئيس الحريري من الحلقة المقربة منه.

بقيت هذه الأخبار موضع أخذ في أوساط نخب وجماهير تيار المستقبل حتى الأربعاء الماضي.

إذا تفاجىء الجمهور بخبر نشرته نادين بكوري مديرة أعمال النائب عقاب صقر وقالت فيه أن صقر سيحل ضيفا على برنامج ” inter views ” على قناة المستقبل مع الإعلامية بولا يعقوبيان.

نشرت نادين الخبر على صفحتها في الفايسبوك يوم الاربعاء في 17 كانون الثاني لتعود بعد يومين وتنشر صورة تجمعها مع صقر علقت عليها كاتبة ” مع عقاب صقر في جلسة نقاش عن الوفاء … مقابل قلة الشرف !”

أثار البوست إستغراب المتابعين وإنتظروا اليوم الموعود أي اليوم ليصدموا بأن ضيوف يعقوبيان في الحلقة هما الصحافي جوني منير وجورج بكاسيني ولم يطل عقاب صقر عبر هواء المستقبل ولا في البرنامج.

كذلك لم تنشر يعقوبيان أسماء ضيوفها لحلقة اليوم كما تفعل عادة.

فما الذي حصل ؟

لا شك أن عدم ظهور عقاب صقر على تلفزيون المستقبل مع يعقوبيان هو ذات دلالات سياسية واسعة مرتبطة بقرار تم أخذه بقطع one way ticket لعقاب صقر وإبعاده عن محيط الحريري الغاضب من طريقة تعامله مع ملف إدارة أزمة الإستقالة.

والأمر الذي يثير التساؤلات والإستغراب بل الدهشة هو عن المسؤول الذي طلب من بولا يعقوبيان عدم إستضافة صقر ولماذا طلب هذا وما هو حجم الخلاف الحاصل لكي يمنع صقر من الظهور على شاشة المستقبل؟

وتتداخل هذه المعلومات مع ما سرب عن قرار الرئيس الحريري عدم ترشيح صقر عن المقعد الشيعي في زحلة لإستبعاده نهائيا عن الساحة السياسية.

فحجم الغضب من صقر في أوساط المستقبل كبير جدا لدرجة أن هناك حالة رفض جماعية له يبدو أنها إستطاعت حتى منعه من الظهور الإعلامي على التلفزيون المقرب إليه سياسيا وهذا يعني قرارا حاسما بطرده خارج البلد وإبعاده عن محيط الحريري.

هذا ولم يصدر أي بيان رسمي من النائب عقاب صقر لشرح ملابسات ما حصل ولماذا لم يطل في برنامج بولا يعقوبيان.