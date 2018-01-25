فيديو مؤثّر.. شاهدوا اللقطات الأخيرة لشباب رأس المتن قبل رحلة الموت!

فجعت منطقة المتن الجنوبي مساء الأربعاء بخبر مؤلم بعد وقوع حادث سير مروّع في رأس المتن، أدّى الى وفاة 3 شبان هم ماهر غسان صالحة، سيزار حسان غزال وهو بطل لبنان بالكراتيه وأدونيس أكرم الأعور نجل رئيس بلدية قبيع.

وتداول ناشطون على موقع “فيسبوك” الفيديو الأخير للضحايا قبل الإنطلاق برحلتهم الأخيرة، حيث كانوا مسرورين، ويغنون ويرقصون معًا.