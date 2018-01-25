منفّذو “مجزرة الغبيري” بحق الكلاب.. الى السجن!

بعد الجريمة التي أثارت بلبلة بقتل عدد من الكلاب في منطقة الغبيري، أُفيد عن توقيف 3 عناصر من بلدية الغبيري على خلفية قتل الكلاب الشاردة.

ولفتت المعلومات الواردة الى أنّ المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان سامر ليشع رفض طلبات بإخلاء سبيل الموقوفين.