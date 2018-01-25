منفّذو “مجزرة الغبيري” بحق الكلاب.. الى السجن!

بعد الجريمة التي أثارت بلبلة بقتل عدد من الكلاب في منطقة الغبيري، أُفيد عن توقيف 3 عناصر من بلدية الغبيري على خلفية قتل الكلاب الشاردة.
ولفتت المعلومات الواردة الى أنّ المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان سامر ليشع رفض طلبات بإخلاء سبيل الموقوفين.
بعد الجريمة التي أثارت بلبلة بقتل عدد من الكلاب في منطقة الغبيري، أُفيد عن توقيف 3 عناصر من بلدية الغبيري على خلفية قتل الكلاب الشاردة.
ولفتت المعلومات الواردة الى أنّ المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان سامر ليشع رفض طلبات بإخلاء سبيل الموقوفين.
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