هجوم من المنار والـNBN على الـOTV

شنت قناة الـ “ان بي أن” هجوما بالشكل والمضمون على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر على خلفية مقدمة الـotv يوم الاثنين والتي تطرقت للدعوات لمنع عرض فيلم The Post واعتبرتها جريمة ثقافية بحق الحرية.

بدروها، تطرقت قناة المنار بمقدمتها لموضوع التطبيع والبعض اعتبره ردا على مقدمة الـotv أيضا.