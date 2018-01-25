هل يشمل العفو العام مطلوبي مخيّم عين الحلوة؟

أشارت مصادر مطلعة لـ”وكالة الأنباء المركزية” إلى أنّ “المجموعات الإرهابية تعيش هاجس إقدام الدولة اللبنانية من خلال التنسيق مع الأمن الوطني الفلسطيني والقوّة الفلسطينية المشتركة، على اعتقالهم واحداً بعد الآخر”، لافتةً إلى أنّ “هناك انقساماً وتشتتاً في صفوف هؤلاء، بين من يدعو إلى التوجه إلى سوريا للقتال مع الجماعات الإرهابية، وبين من يريد البقاء في المخيم في نقاط تمركزه وعلى سلاحه. إلّا أنّ الرأيين يتفقان على قمع كلّ من يحاول تسليم نفسه إلى الدولة اللبنانية على أبواب العفو العام”.

وأفادت مصادر فلسطينية “المركزية” بأنّ “الدولة أبلغتها أن لا عفو عمّن تلطخت يداه بقتال الجيش اللبناني أو الإعتداء عليه أو الذين اعتدوا على اليونيفيل، وتسببوا بمقتل مواطنين فلسطينيين وسوريين ولجأوا للإحتماء في المخيم، وهذا لا عودة عنه”.