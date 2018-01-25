“OSCAR” باق.. برق ورعد وثلوج: متى تنسحر العاصفة؟

إليكم نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية اليوم الخميس.

الحالة العامة:

“OSCAR” منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، ينحسّر تدريجياً بدءًا من مساء يوم السبت.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم مع أمطار تكون غزيرة أحياناً مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى ٧5 كلم/س ترفع موج البحر لحدود أربعة امتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 1000م.

الجمعة: غائم وممطر بغزارة أحياناً مع برق ورعد، كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000م وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 700م في بعض المناطق.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحياناً مع أمطار وثلوج متفرقة على ارتفاع 800 م وما فوق دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة. تنحسر الأمطار والثلوج تدريجياً بدءًا من المساء.

الرياح السطحية: جنوبية وجنوبية غربية، سرعتها بين 25 و 55 كم/س تشتد بدءًا مساءً وخلال الليل لتصل الى 75 كلم/س.

الانقشاع: متوسط ، يسوء أحياناً بسبب الأمطار.

الرطوبة النسبية على الساحل: : بين 65 و 85%.

حال البحر: مائج الى هائج. حرارة سطح الماء: 17°م.

الضغط الجوي: 1009 HPA أي ما يعادل: 8٧٥ ملم زئبق