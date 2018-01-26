إجازة الأبوّة في لبنان: مشروعٌ مع وقف التنفيذ حتى إشعار نيابي

نوال الأشقر – لبنان24

أدخل مجلس الوزراء ثقافة إعطاء الأب إجازةً مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام حين يرزق بمولود، ولو أنّ الفارق كبير في الإجازات المماثلة التي تُمنح للأب في بلدان أخرى. الإقتراح كان قد قدّمه وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان ووافق عليه مجلس الوزراء في جلسته في التاسع عشر من كانون الأول الماضي، وبطبيعة الحال لم يصبح ساري المفعول بعد بإنتظار أن يعبر المحطة الأخيرة في مجلس النواب .

ولكنّ السؤال أين أصبح المشروع؟ هل يُدرس حالياً في المجلس النيابي أم سيرقد في اللجان كغيره من المشاريع واقتراحات القوانين؟

المحطة الأولى لإجازة الأبوّة كانت من خلال إضافة مادة إلى قانون العمل وفيها: “يحق للأجير بالإضافة إلى إجازته السنوية، إجازة أبوّة لمدة ثلاثة أيام متواصلة وإجراً كاملاً إذا رُزق مولوداً. وذلك ضمن فترة شهرين على الأكثر من تاريخ الوضع”. المحطة الثانية تمثّلت بإحالة رئيس الجمهورية ميشال عون مشروع القانون الى مجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وتوقيعه من قبل رئس الحكومة ووزيري المالية والعمل. والمحطة الثالثة والأخيرة في مجلس النواب، بحيث يُدرس في اللجان النيابية المختصة تمهيداً لإقراره، ثمّ يرفع إلى الهيئة العامة، وفي حال حصوله على الأصوات اللازمة يّقر بصورته النهائية ويُنشر في الجريدة الرسمية، فيصبح نافذاً.

“لبنان 24” سأل عدداً من أعضاء اللجان النيابية، فأكّدوا جميعهم أنّ المشروع لم يُناقش بعد في أيّ من اللجان النيابية، في حين أنّ رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني قال في اتصال معنا أنّ المشروع وصل إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، وسيوضع قريباً على طاولة النقاش في اللجنة التي يرأسها. وعن اللجان التي يُفترض أن يمرّ فيها المشروع قبل أن يصل إلى الهيئة العامة، أوضح مجدلاني أنّ المشروع يحتاج إلى الإقرار في كلّ من لجنتي الصحة والإدارة والعدل. وبطبيعة الحال هناك احتمال أن يُقر بالصيغة التي أرسلتها الحكومة، أو أن يتمّ تعديله في عدد الأيام الممنوحة للأب زيادة أو نقصاناً.

وكون المجلس النيابي في عقده الإستثنائي ولم يتمّ فتح دورة استثنائية، فإنّ إقراره بصورته النهائية في الهيئة العامة لن يكون سريعاً، حتّى ولو أُقرّ بوتيرة سريعة في لجنتي الصحة والإدارة، فالعقد العادي للمجلس يبدأ في أول ثلثاء بعد الخامس عشر من آذار والذي يصادف في العشرين منه، أي قبل حوالي شهر ونصف من موعد الإنتخابات النيابية المقررة في السادس من أيار، وعندها يكون النواب قد انصرفوا إلى التحضير لحملاتهم الإنتخابية، ولضيق الوقت تستبعد مصادر نيابية أن يتمكّن المجلس النيابي الحالي من إقرار إجازة الأبوّة في ولايته الحالية، وتتوقع أن يُرحّل إلى الولاية المقبلة، إلاّ إذا أراد النواب أن يودّعوا الولاية الأطول لهم ببعض الإنجازات.

بالتالي إجازة الأبوّة هدية مجمّدة بإنتظار همّة النواب، ولن يتمكّن الأب اللبناني الذي ينتظر مولوداً في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة أن ينعم بها.