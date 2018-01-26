احتال على لبنانيين وخليجيين وعراقيين وأتراك.. هل وقعتم ضحيته؟

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة انه بعد الرصد والمتابعة تمَكّنَت المديريّة من توقيف اللبناني عصام سعدالله ضاهر وهو من أبرز المتورطين في عمليات نصب واحتيال على عدد من اللبنانيين والخليجيين والعراقيين والاتراك بمبالغ كبيرة.

وأضافت المديرية في بيان: بناءً لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ، تُعَمِّم المديريّة العامّة لأمن الدولة صورة الموقوف، وتدعو المواطنين والاجانب الذين وقعوا ضحيّته التوجّه إلى مديريّة جبل لبنان الإقليميّة – مكتب جبيل الإقليمي، للإدلاء بإفادتهم أو الإتّصال على رقم الهاتف 949505/09 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.