طلب المدعي العام التمييزي سمير حمّود الادعاء على هشام حداد على خلفية تطرقه في حلقة من برنامج “لهون وبس” لولي العهد السعودي حيث نصحه فيها بعدم تناول الوجبات السريعة.

وقد أحالت النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون الادعاء الى محكمة المطبوعات بجرم المادة 23 من القانون104/77.

حداد وفي حديث عبر جرس سكوب، لفت الى ان الدعوى تتعلق بثلاثة مواضيع:”

١/ نصيحتي لمحمد بن سلمان التخفيف من الإعتقالات السريعة وليس الوجبات السريعة

٢/وصفي لسعد الحريري بال DJ

٣/ عرض فيديو لأحمد الحريري وهو يرقص خلال إحتفال خاص”.

وقال:” اتصور ان كل هذا هو “فركة ديني” ولن يتغيّر السقف ولا شك بأن الحلقة القادمة سقفها عال جداً”.

واعرب عن اعتقاده بأنّ الحملة هي على الـ lbci بسبب خوضها معارك قضائية كثيرة، وتظهر الجهات المدعية بأنها ملوكية أكثر من الملك.

وأضاف:”انا اقسى من مارسيل غانم، وبطبيعة برنامجي يمكنني ان اعلو واهاجم اكثر…اذا كان ذلك يستدعيني للنوم بالسجن فليكن ذلك!”.

وكان حداد قد علّق على الطلب عبر تويتر فقال:” حتى المقطع المقصود كان للتهكم على توقعات ميشال حايك…على كل، للحديث تتمة الثلاثاء القادم…”.

ونشر حداد فيديو الذي على اساسه طلب القضاء الادعاء عليه قائلا:”هيدا المقطع هوي أحد مواضيع الدعوى … اين التعرّض ؟ الموضوع الاخر يعلن لاحقا …”.

هيدا المقطع هوي أحد مواضيع الدعوى … اين التعرض ؟ الموضوع الاخر يعلن لاحقا … pic.twitter.com/oChyGf9Rt3 — Hicham haddad (@HichamHaddad57) January 25, 2018

وفي تغريدة تعليقا على فيديو آخر، قال حداد:”طيب خير … هيدا المقطع كمان أحد مواضيع الدعوى … @saadhariri هل تعلم يا دولة الرئيس اننا نقمع باسمك؟؟ الرئيس الشاب المعروف عنه روحه المرحة لا يقبل المزح ؟”.