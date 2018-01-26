أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان الكتلة القطبية “الضعيفة” سيطرت على المناطق البقاعية الغربية والجنوبية وتمركزت فوق فلسطين فجر يوم اليوم الجمعة وتسببت بتساقط الثلوج على المرتفعات التي تتراوح بين 900 و 1000 متر، بينما تساقطت الثلوج في البقاع الوسط على ارتفاع 1100 متر وما فوق .

يستمر الطقس الممطر حتى بعد ظهر الجمعة ويستمر تساقط الثلوج في المناطق المذكورة اعلاه، الى ان يتحول الطقس يوم السبت الى غائم مع امطار محلية متفرقة ويستقر اعتبارا من ساعات بعد الظهر ولمدة اسبوع، والسبب هو التالي:

تستيقظ العمالقة يوم السبت، وتربط قيم الضغط المرتفعة وسط المحيط الأطلسي بشرق آسيا مروراً بالقارة الأوروبية .

عملاق آسيا: بعد هدوئه امام ثوران الإيسلاندي، يتقدّم نحو موسكو وغرب البحر الأسود.

انه “المرتفع السيبيري”، الذي يستنفر ويوحّد قيم ضغطه المرتفعة مع الآزوري التي شملت قيمه شمال افريقيا واوروبا الوسطى والمحيط الأطلسي.

هذان المرتفعان اللذان توحدا وربطا اسيا واوربا بالقيم المرتفعة، ايقظا “الشبه مداري” النائم، لينضم اليهما ويطلق تياراته الدافئة نحو الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، بحيث ستلامس درجات الحرارة، مجدداً، الساحل اللبناني 22 درجة وربما 23، امام هذا الوضع المأساوي لمناطق الشرق الأوسط، يتراجع الإيسلاندي نحو غرينلاند وشمال كندا وترتفع قيم ضغطه الى 995 و 1000hpa، ويقطع امداده عن الشرق الأوسط لأسبوع تقريباً.

أمّا طقس لبنان ليوم السبت فسيكون غائما وممطرا احيانا على الساحل والجبل.

تنخفض الحرارة ليلاً ويتشكل الجليد على الجبال: 1000 متر.

الحرارة على الساحل: 15 نهاراً و 8 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 8 نهاراً و -1 ليلاً

البقاع: 9 نهاراً و -1 ليلاً

الرطوبة: 65%

الضغط الجوي: 1022hpa

الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها 10 كم في الساعة.