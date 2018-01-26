تحذير من الجليد بسبب “OSCAR”.. كُتل باردة والثلوج على ارتفاع 900 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع أمطار وثلوج متفرقة على ارتفاع 900 متر وما فوق. تنحسر الأمطار والثلوج تدريجيا بدءا من الظهر. كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1000 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي “OSCAR” المصحوب بكتل هوائية باردة حتى ظهر يوم غد السبت حيث ينحسر تدريجيا.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم مع أمطار غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد خلال الفترة الصباحية ورياح ناشطة، كما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها لتلامس 750 مترا في بعض المناطق خاصة جنوب ووسط البلاد.

السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع أمطار وثلوج متفرقة على ارتفاع 900 متر وما فوق. تنحسر الأمطار والثلوج تدريجيا بدءا من الظهر. كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1000 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة كما نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر خلال ساعات الصباح الأولى.

-درجات الحرارة على الساحل من 7 الى 15 درجة، فوق الجبال من صفر الى 4 درجات، في الارز من -5 الى درجتين تحت الصفر، في البقاع من 2 الى 6 درجات.

-الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 25 و50 كم/س.

-الانقشاع متوسط، يسوء أحيانا بسبب الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%

-حال البحر مائج حرارة سطح الماء 17 درجة.

-الضغط الجوي 757 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:39 ساعة غروب الشمس:17:02