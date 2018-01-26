تركيا رفضت طلب الموساد وسلّمت بيتية للبنان.. والعيون على برج حمود!

كتبت صحيفة “الديار” تحت عنوان “تركيا رفضت طلب الموساد عدم تسليم محمد بيتية”: “رفضت تركيا طلب جهاز الموساد الاسرائيلي عدم تسليم المسؤول عن الخلية التابعة للموساد التي نفذت محاولة اغتيال محمد حمدان احد كوادر حركة حماس وقررت تسليم محمد بيتية الى شعبة المعلومات في الامن الداخلي في لبنان بعدما اعتقلته في اسطنبول بناء على برقية من شعبة المعلومات اللبنانية.

ويتم التحقيق حاليا مع محمد بيتية لاكتشاف مجموعة من 4 عناصر شاركت في محاولة اغتيال محمد حمدان المسؤول في حركة حماس عن علاقة حماس مع ايران والذي كان يقيم في صيدا.

ومن خلال البحث الجاري تبين ان الـ 4 المشبوهين في الخلية لاغتيال محمد حمدان قد اصبحوا خارج الاراضي اللبنانية.

وقررت تركيا تسليم محمد بيتية الى لبنان لان لبنان وقّع معها اتفاقية امنية منذ 5 سنوات تقضي بتسليم لبنان اي مسؤول كردي في حزب الـ ب. ك. ك. الذي كان قائده اوجلان.

ويبدو ان المخابرات التركية تلاحق قياديين من حزب الـ ب. ك. ك. الكردي الذين يوجدون في المنطقة الارمنية في برج حمود في بيروت لان الجالية الارمنية معادية لتركيا وتساعد الاكراد في حربهم ضد تركيا”.

(الديار)