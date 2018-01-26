جديد العنف ضد النساء .. حمّى الزوج سكينه وأطفأه بجسد زوجته سارة!!

نشرت جمعية “كفى” عبر حسابها على “فيسبوك” تفاصيل جريمة عنف أسري جديدة في لبنان.

وبحسب “كفى” فقد حمّى “م. ن.” سكينه على النار وأطفأه في جسد زوجته “سارة” التي تتلقى العلاج حالياً في مستشفى رفيق الحريري، وقد تقدّمت سارة بشكوى وستتابع “كفى” القضية.

ولفتت الجمعيّة إلى أنّ الزوج موقوف الآن لصدور مذكرات توقيف سابقة بحقه.