رقيب فار من “الأمن الداخلي” وشقيقه في قبضة الأمن!

تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف الرقيب في قوى الأمن “م. س.”، الذي كان قد فرّ من خدمته منذ مدة، وشقيقه

“م. س.”، حيث تم ضبطهما داخل سيارة رباعية الدفع نوع “تويوتا أف جي كروزر” وبحوزتهما كمية من المخدرات والحبوب المخدرة وسلاح حربي، بحسب ما أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال.

وأشار المراسل الى أن “الشقيقان يشكلان عصابة لترويج المخدرات في طرابلس”، مضيفاً: “قامت دورية أخرى، بناءً لاشارة القضاء المختص، بمداهمة منزل الرقيب الفارّ من الخدمة في منطقة الزاهرية، حيث تم العثور داخل منزله على كمية كبيرة من المخدرات المتنوعة، بالاضافة للحبوب المخدرة والاموال”.

وقد قامت الدورية بضبط جميع المضبوطات وتحويلها الى القضاء المختص لاخذ الاجراءات اللازمة بعد التحقيقات مع الموقوفين.