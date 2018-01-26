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ضبط 580 كيلو من الحشيش بصناديق التفاح في سن الفيل

منذ 42 دقيقة
أل بي سي

داهمت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك موقع الحسبة في منطقة سن الفيل والقت القبض على المدعو ا. ص. الذي قام بتهريب كمية ٥٨٠ كيلو من مادة الحشيش مخبأة داخل صناديق التفاح والذي اعترف بفعلته.

ونظم محضر بالواقعة تحت إشراف القضاء المختص واودع الموقوف مكتب مكافحة المخدرات.

https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon-security/359165/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84/ar?utm_source=KwikPlayer&utm_medium=KwikShare&utm_campaign=KwikMotion

 

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