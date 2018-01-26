لبناني ضمن قائمة لمجلة FORBES

إختارت مجلة Forbes العالمية الدكتور اللبناني جواد يوسف فارس، ليكون ضمن قائمتها “FORBES 30 Under 30” لسنة 2018، في مجال العلوم والرعاية الصحية، ليصبح بذلك أول لبناني يدخل هذه القائمة على الإطلاق.

وتصدر قائمة “FORBES 30 Under 30” سنويا من قبل مجلة Forbes العالمية التي تبحث عن المبتكرين الشباب الاكثر الهاما في العالم، والذين يسعون إلى تطوير العالم في مجال عملهم.

وقد ادت الابحاث التي قام بها الدكتور فارس حول الإصابات الناجمة عن القنابل العنقودية التي تطلق الكثير من المتفجرات الصغيرة الى ابتكار مقياس جديد يقيس الاداء الوظيفي لجرحى القنابل العنقودية تحت اسم “مقياس فارس لتصنيف الاصابات جراء القنابل العنقودية”. وقد ساهم هذا المقياس في تصنيف الإصابات بشكل علمي وتوفير أفضل علاج ممكن للمصابين.

ونال الدكتور جواد فارس، البالغ من العمر 26 عاما، بكالوريوس في العلوم من الجامعة الأميركية في بيروت، وماستر بحثي في علوم الأعصاب من مركز أبحاث علم الأعصاب في الجامعة اللبنانية، ونال الدكتوراه في الطب من الجامعة الأميركية في بيروت. كما أن للدكتور فارس أكثر من 30 منشورة علمية محكمة دوليا، وقد حاز على العديد من الجوائز والتقديرات في مجال الطب والعلوم.