ما حقيقة توقيف أحد ضباط الجيش على خلفية شبهات فساد؟

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه التوضيح الآتي:

“أوردت إحدى الصحف المحلية الصادرة بتاريخ اليوم، خبراً يتعلق بأحد الضباط المتقاعدين وزوجته وتوقيف الضابط المذكور من قبل مديرية المخابرات للتحقيق معه على خلفية شبهات فساد…، كما أوردت الصحيفة نفسها خبراً ثانياً عددت فيه أسماء عمداء في الجيش مرشحين لتولي وظيفة المدير العام للإدارة. تنفي قيادة الجيش صحة خبر التحقيق والتوقيف، وتدعو وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية والحقيقة في نشر هكذا أخبار تمس بسمعة الضباط دون أي وجه حق، وإلى عدم التدخل في شؤون المؤسسة العسكرية خصوصاً تداول أسماء ضباط مرشحين لتولي وظائف قيادية”.