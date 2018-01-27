استعدوا للطقس الربيعي.. بالأيام هذا ما ينتظرنا الأسبوع المقبل

أفادت مصلحة البحوث الزراعية اللبنانية LARI، أنه مع انحسار المنخفض الجوي، طقس متقلب صباح اليوم السبت يتحول الى مستقر، مع استقرار درجات الحرارة في حدود 4 درجات بقاعاً و 16 درجة ساحلاً تهطل صباحاً امطار متفرقة وتتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1200 متر، ينحسر المنخفض تدريجياً ليحل محله الصقيع ليلاً على ارتفاع 1000 متر والبقاع.

7 – الاحد 28/ 1/ 2018: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة نهاراً وتشكل الصقيع ليلاً على ارتفاع 1000 متر والبقاع.

8- الاثنين 29/ 1/ 2018: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة نهاراً .

9 – الثلاثاء 30/ 1/ 2018: طقس مستقر ربيعي مع ارتفاع درجات الحرارة لتصل الى 15 درجة بقاعاً و 22 درجة ساحلاً.

10 – الاربعاء 31/ 1/ 2018: طقس مستقر ربيعي مع استقرار درجات الحرارة في حدود 15 درجة بقاعاً و 22 درجة ساحلاً.

11 – الخميس 1/ 2/ 2018: طقس مستقر ربيعي مع استقرار درجات الحرارة في حدود 15 درجة بقاعاً و 22 درجة ساحلاً.

12 – الجمعة 2/ 2/ 2018: طقس مستقر ربيعي مع استقرار درجات الحرارة في حدود 15 درجة بقاعاً و 22 درجة ساحلاً.