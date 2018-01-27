العاناية الالهية أنقذتها من الموت على طريق قاع الريم-زحلة

نجت السيدة فاديا مزرعاني من موت محتم جراء تساقط الحجارة والصخور على طريق قاع الريم- حزرتا قضاء زحلة، حيث فصلت الصخور بينها وبين سيارتها بأقل من ثوان معدودة.

يشار الى أن طريق قاع الريم، وللمرة الثانية في اسبوع، تشهد تساقطا للصخور والاتربة، ويمكن القول ان العناية الالهية قد حالت حتى الآن من دون وقوع ضحايا.

وتابع رئيس البلدية المهندس وسام تنوري قضية الانهيار الصخري على هذه الطريق التي شهدت انهيارا صخريا كبيرا، وأعلن أن “وزير الاشغال يوسف فنيانوس ومستشاره طارق هرموش ابديا كل الاهتمام مع الاعلان عن الانهيار الصخري الذي حصل منذ ايام، وتبلغت بضرورة الانتهاء من هذا الخطر من خلال المباشرة بتنفيذ مشروع توسيع الطريق وبناء جدران اسمنيتة تحول دون هذا التساقط”.

وأضاف: “كلنا أمل أن يتم وضع هذا المشروع على سكة التنفيذ، لاسيما اننا لم نعهد من الوزير فنيانوس الا الشفافية والاندفاع من اجل درء اي خطر من الممكن ان يتعرض له المواطنين”.