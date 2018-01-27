أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان حالة عدم الاستقرار تستمر حتى بعد ظهر اليوم السبت فتتساقط امطار محلية بخاصة على الساحل والجبل والبقاع مع تساقط للثلوج على ارتفاع 1400 متر. ليتحول الطقس الى مستقر مع ارتفاع قيم الضغط الجوي الى 1022hpa

وينشط المرتفع السيبيري نحو غرب اسيا ويوحّد قيم ضغطه المرتفع مع المرتفع الآزوري الذي شملت قيمه شمال افريقيا ووسط اوروبا الأمران اللذان سيوقظان الشبه مداري ويحوّل اجواء الشرق الأوسط في الأيام المقبلة الى دافئة، وبذلك تكون الضغوط المرتفعة التي غطت اوروبا واسيا قد نصبت حاجزاً لتقدم الأمطار نحو لبنان لأسبوع بسبب تراجع المنخفض الإيسلاندي نحو غرينلاند والدول السكاندينافية.

أما طقس يوم الأحد فسيكون مشمسا الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

على الساحل: 16/9

على الجبال 1200 متر: 7/1

في البقاع9/1

الرطوبة 60%

الضغط الجوي: 1022hpa