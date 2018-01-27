جنكا يتفقد “الحائط الإسمنتي”… وهذا ما طلبه عون منه

علم ” لبنان 24″ ان الامين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف جنكا سيزور جنوب لبنان اليوم برفقة وفد من قيادة “اليونيفيل” لمعاينة الوضع على الخط الازرق بعدما تبلغ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس طلباً رسمياً بتدخل الامم المتحدة لمنع اسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي على طول الحدود اللبنانية – الجنوبية قبل تصحيح النقاط ال- 13 المتحفظ عليها من “الخط الازرق”.

ووفق المعلومات فان جنكا سيطلب تقريراً ميدانياً مفصلاً لرفعه الى الامين العام للامم المتحدة ليبنى على الشيء مقتضاه.

المصدر: لبنان24