الأجواء الباردة مستمرة والأمطار ستغيب لمدة أسبوع.. وهذه نسبة الهطولات

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته الخاصة على “فيسبوك” انه من شرق آسيا الى جزر آزور في المحيط الأطلسي مروراً بشمال افريقيا واوروبا، اتّحدت مناطق الضغط الجوي المرتفع ونفت المنخفض الإيسلاندي نحو غرينلاند وشمال كندا، وسوف يؤثر المرتفع السيبيري على المنطقة بتياراته الباردة التي ستتعمّق نحو مصر والبحر الأحمر وغرب شبه الجزيرة العربية، فتكون الأجواء باردة طيلة ثلاثة أيام الى ان يوقظ المرتفع الآزوري “المرتفع الشبه مداري” منتصف الأسبوع المقبل، ويغيّر مسار الرياح الباردة الآتية من الشمال، ممدّداً تيارات مدارية معتدلة من الربع الخالي في المملكة السعودية نحو الشرق الأوسط، فتتحوّل الأجواء الى دافئة تلامس خلالها درجات الحرارة 22 على الخط الساحلي.

وحدةٌ بين المرتفعات الثلاثة: السيبيري والآزوري والشبه مداري، أقصت المنخفض الإيسلاندي وتأثيره من حيث الأمطار والضغط المنخفض عن اوروبا والمتوسط وحوضه الشرقيّ، الى غرينلاند وشمال كندا، لمدة اسبوع، فحين يستقر في المناطق الجنوبية للقطب الشمالي، يعاود نشاطه ويعزّز قوّة نواته بقيم متدنية، الأمر الذي سيعيد له القدرة باجتياح القارة الأوروبية وغرب اسيا.

من جهة أخرى، سجلت نسبة الهطولات في زحلة خلال الأسبوع الماضي في آخر منخفضين ( من الإثنين الى السبت صباحاً) 63,9مم فتكون النسبة منذ اوّل الموسم 426,9 في زحلة.

امّا ما ينتظر لبنان والمنطقة في الأيام المقبلة:

طقس الإثنين مشمس وغائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي ستسجل:

على الساحل 17 نهارا و 13 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 11 نهاراً و 3 ليلاً

في البقاع: 10 نهاراً و 2 ليلاً

الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها 15 كم في الساعة

الضغط الجوي 1022hpa