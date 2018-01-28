الطقس بالأيام: أمطار وضباب.. واحذروا الجليد!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس متقلّبًا في مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط، ويستمر كذلك حتّى صباح الإثنين.

وفيما يلي نشرة الطقس:

الأحد : غائم جزئيّاً إلى غائم مع درجات حرارة باردة وأمطار خفيفة متفرّقة من حينٍ لآخر، وحذّر المصلحة من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبليّة التي تعلو عن 1300 متر خلال اللّيل وساعات الصباح الأولى اليوم والأيّام القادمة.

الإثنين : غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المحليّة في أقصى الجنوب صباحاً.

الثلاثاء : قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: غربيّة إلى شماليّة غربيّة، سرعتها بين 10 و03 كلم/س.

الإنقشـاع: متوسّط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 55 و08 %.

حال البحـر: معتدل. حرارة سطح الماء: 16°م.

الضغط الجوي: 1026 hPa أي ما يعادل: 770 ملم زئبق.