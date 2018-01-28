حادث سير مروّع.. والمُصاب “أمين” إبن الـ20!

وقع حادث سير مروّع على طريق العباسية – صور، ما أدّى الى إصابة الشاب أمين غيث (20 عامًا)، وهو من بلدة برج الشمالي الجنوبية، بإصابة بالغة، وهو يرقد الآن في المستشفى وحالته حرجة.

ودعا أصدقاؤه على مواقع التواصل الإجتماعي للدعاء له من أجل شفائه العاجل.