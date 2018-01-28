“سنة صراع”.. إسرائيل تحذّر اللبنانيين: جاهزون لجميع السيناريوهات

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سلسلة تغريدات عبر “تويتر” من مقال كتبه العميد رونين منليس، وهو النّاطق العام بلسان الجيش الإسرائيلي.

وقال أدرعي نقلاً عن منليس: “مع افتتاح عام 2018 أظنّ أنه من الجدير تحذير سكان لبنان من اللّعبة الإيرانية بأمنهم ومستقبلهم. الحديث عن سنة صراع وامتحان بالنسبة لمستقبل الكيان اللبناني”.

وأضاف أنّ “الجيش الإسرائيلي جاهز لجميع السيناريوهات، وهو يتحضّر لتطوير جاهزيته أكثر خلال العام. ومن عليه أن يعرف ذلك فهو يعرفه، فالخطوط الحمراء الأمنيّة التي وضعناها واضحة، ونحن نثبت ذلك كلّ أسبوع”.

وتحدّث عن “الجولة المشتركة لقائد الجبهة الجنوبية في حزب الله، وصديقه قيس الخزعلي”، قائلاً: “أهميّة هذه الصورة تكمن في أنها تمثّل التدخّل الإيراني أكثر من أي شيء آخر، وتكشف حقيقة السّيطرة الإيرانية على لبنان”.

المصدر: لبنان24