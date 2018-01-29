المتهم بإعدام حميّة يشجّ رأسه ويمثل أمام المحكمة “مُقطّبّاً”

سمر يموت – لبنان24

بات من الواضح أن المحكمة العسكرية بهيئتها مجتمعة تريد السير بملف اعدام العسكري الشهيد محمّد حميّة (أُعدم بالرصاص في 20 أيلول 2014) وانهاء الإستجواب به بأقصى سرعة بعد سلسلة تأجيلات للجلسات، لأسباب مختلفة كان آخرها اعتذار وكيلة الدفاع عن المتهم علي لقيس عن متابعة الملف.

ورغم أنّه كان من المقرر أن يستجوب العميد حسين عبدالله، اللقيس اليوم بحضور محامٍ عسكري تعينه المحكمة، إلّا أنّ ما حصل لم يكن في الحسبان، فأثناء سوق المتهم من مكان توقيفه عمد إلى ضرب رأسه بعربة السوق “البوكس” ما استدعى نقله إلى المستشفى العسكري حيث خضع لتقطيب في الرأس (قطبتان) ونال على أثرها تقريرا طبيّا يفيد أنّه بصحة جيدة.

تقرّر إعادة سوق المتهم إلى “العسكرية” تمهيدا لاستجوابه، ووسط حراسة أمنية مشدّدة أدخل اللقيس ولقبه “أبو عائشة” إلى قاعة المحكمة. كان الرجل الذي لُفّ رأسه بقطعة من القماش السميك، يُجرّ من قبل عناصر من الجيش على كرسي أًجلس عليه، بعدما زعم أنّه يعاني من دوّار في الرأس (دوخة) وكان جسمه ينزلق عن الكرسي ويتم رفعه من قبل العناصر الأمنية المولجة حماية القاعة.

ثّبتت كرسيّ “علي” في منتصف القاعة وسرعان ما عاجله رئيس المحكمة بالقول:” شو يا علي سألنا الحكيم وما باك شي وتقرير الطبيب الشرعي يثبت أنّك بصحة جيدة، وقاف بدنا نستجوبك”. وبصوتٍ منخفض يكاد لا يُسمع ردّ “أبو عائشة”: “عم دوخ”.

شرح العميد أنّ المتهم ضرب رأسه بالـ “بوكس”(عربة نقل السجناء) وجرى نقله إلى المستشفى حيث قُطّب رأسه بغرزتين ووفقا لطبيبة الطوارئ صحته جيّدة.

أصرّ الرجل على أنه يشعر بالدوّار وأنّه أساسا أُحضر وهو يعاني من التعب وهو لم يضرب رأسه بل داخ وارتطم رأسه من جراء الدوخة. وهنا تحسّن صوت الشاب الثلاثيني ورفع رأسه الى النصف بعد أن كان يميل به إلى اليمين كلّ الوقت وتحدّث وكأنّه لا يعاني من شيء، ما استدعى طلب ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي السير باستجوابه لأنه بحالة جيّدة ويمكن أن “يحضرون له ليموناضة”.

حاول جنرال المحكمة أن يقنع “أبو عائشة” ان يأخذ قسطا من الراحة (قرابة الساعتين) قبل أن يتم استجوابه مساء اليوم، لكنّ الأخير أصرّ على تعبه وعدم قدرته على الإجابة عن أسئلة المحكمة وتوجّه لرئيسها: “الله يكرمك ويخليلك ولادك عطيني شوية وقت، بدّي إثبت براءتي”. فعقّب عبدالله: “بدّك تحكي لتثبت براءتك ليصار بعدها إلى إمهالك وقتا للطلبات أو لطلبات المحكمة والشهود”.

أصرّ القاضي عقيقي على الإستجواب وتمنّى المتهم إمهاله بعض الوقت لأنّه “لا يستطيع التركيز” وقال: “والله العظيم ما عم ركّز”، فقرّر رئيس المحكمة إرجاء الجلسة الى 2 شباط (يوم الجمعة المقبل) على ان يُطلب من نقابة المحامين تكليف محامٍ ليحضر موعد الجلسة المقبلة وإذا تعذّر الأمر سيتم تعيين محامي عسكري للدفاع عن المتهم.