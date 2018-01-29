بعدما ضربه ابنه “الممرض” لأجل 600 دولار .. الحاج علي حمادة فارق الحياة

توفي الحاج علي حمادة (65 سنة) متأثراً بجراحه التي أصيب بها في رأسه بعد أن قام ابنه الممرض محمد بضربه بواسطة آلة حادة بسبب خلافات مادية (قيل أن المبلغ لا يتجاوز الـ600 دولار أميركي). وكان الفقيد قد دخل في غيبوبة منذ بضعة أيام، ولم تنجح جميع المحاولات الحثيثة في إنقاذه.

و كان المواطن علي حمادي (65 عاماً) قد نقل الى “المستشفى اللبناني الإيطالي” مصاباً بجروح عديدة جراء ضربه بآلة حادة اثناء وجوده في منزله في بلدة قانا الجنوبية، بحسب “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وعلى الفور، تحركت دورية تابعة لشعبة المعلومات الى منزل حمادي واوقفت نجله محمد (24 عاماً) الذي اعترف بقيامه بضرب والده لخلافات مالية.