بماذا وعد هشام حداد مشاهديه؟

قال الاعلامي هشام حداد إن برنامجه انتقادي ساخر و”ما قمت به ليس سوى عملي وقد تم رفع دعوى علي بسبب قيامي بعملي”.

ورأى حداد في حديث لإذاعة “صوت لبنان 100.5” أن “القاضي يتعين من اجل الضعيف وليس من اجل السياسي والقاضي الذي لا يقف الى جانب المظلوم هو بحاجة الى الدفاع عن نفسه”.

واعتبر أن “على وزارة الاعلام ان تشكل هيئة دفاع اولية عن الاعلاميين ولكن بالفعل وليس بمجرد الكلام”، موضحاً أنه “حتى اليوم لم نعرف من حرّك الدعوى”.

ولفت حداد الى أن “دعم بيار الضاهر لي هو دعم لنفسه، فنحن في سفينة واحدة، وهو قبطان السفينة والمستهدف النهائي”.

وأضاف: “المحطات الحزبية عادة تروّض بالانتخابات وتبقى المحطات غير الحزبية وهم بحاجة للسيطرة عليها ولم يجدوا سوى الملفات القضائية بما ان المال الانتخابي شحيح”.

ووعد حداد المشاهدين بأن يبقى برنامج “لهون وبس” المتنفس عن الجو القاتم الذي نعيشه.

من جهته، شدد رئيس مجلس ادارة LBCI بيار الضاهر على أن “البلد مستهدف اليوم وليس قناة LBCI ولا حتى الاعلام، السلطة يهمها جرّ الرأي العام الى مناوشات لا قيمة لها ليُغَضّ النظر عن الامور الاساسية”.

وأكّد الضاهر أن “LBCI وقفت دائما بوجه الشاذين وقضية حداد تافهة”، لافتاً الى أن “القضية ليست لعبة “رايتينغ” بل مصير المنظومة الاعلامية بعد دخول الانترنت”.