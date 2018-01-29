تدابير سير لـ14 يوماً بسبب تخطيط تقاطعات

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه التالي: “ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، اعتباراً من تاريخ 31/1/2018 ولمدة 14 يوماً، من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 4.00 من فجر اليوم التالي، بتخطيط عدد من الطرقات في مدينة بيروت، عند التقاطعات التالية:

– تقاطع المير بشير – بشارة الخوري (جامع الأمين).

– تقاطع غورو – جورج حدّاد.

– تقاطع مار مخايل – فؤاد بطرس.

وقد تؤدّي هذه الأعمال الى منع المرور على مسرب واحد فقط من الطريق عند كلّ تقاطع. لذلك يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام”.